Il Valtidone Wine Fest conquista Nibbiano: ultimo appuntamento domenica 24

Il terzo appuntamento del Valtidone Wine Fest 2023 sale in Alta Val Tidone e registra un’altra giornata da tutto esaurito, tra animazioni, musica, prodotti e piatti de.co (denominazione comunale), oltre naturalmente ai grandi vini del territorio. L’appuntamento è quello tradizionale di DiTerreDiCibiDiVini…DiOli, ospitato nell’antico e suggestivo borgo di Nibbiano, dove fin dalle prime ore delle mattina gli stand dei produttori e dei viticoltori – ben oltre 20 i presenti – sono stati presi d’assalto da appassionati e visitatori.

“E’ una grande festa, una giornata straordinaria – ha detto il sindaco Franco Albertini in occasione del taglio del nastro – perché troviamo in questa manifestazione tutto il bello e il buono della nostra terra: la laboriosità delle persone, i produttori ma anche gli straordinari volontari delle Pro Loco e delle Associazioni locali, che ringrazio di vero cuore insieme agli sponsor e a tutti i collaboratori; il prezioso accordo tra le quattro amministrazioni comunali nella promozione della rassegna da ormai 14 anni e tra enti e privati che danno vita a una squadra unita. E poi le tradizioni gastronomiche e culinarie e ad unire il tutto, il nostro vino, frutto del lavoro di tante cantine e aziende vitivinicole che oggi festeggiano insieme nel momento della vendemmia”.

A sottolinearne la riconoscenza, tutti i partecipanti, tra cantine e produttori, hanno ricevuto in omaggio dal Comune una borsa con il logo turistico “Piacere Alta Val Tidone, un territorio mille emozioni”, contenente un bicchiere da vino celebrativo serigrafato con il logo del Valtidone Wine Fest.

Sono tanti, come detto, gli attori che hanno contribuito alla perfetta organizzazione e che il primo cittadino ha voluto ricordare nel suo discorso: Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza, Consorzio Vini Piacentini, la Camera di Commercio e gli sponsor principali, Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone e appunto le tante proloco e associazioni del territorio.

Dopo l’apertura a Borgonovo Val Tidone e le tappe a Ziano Piacentino ed Alta Val Tidone, il Valtidone Wine Fest è atteso ora per l’evento conclusivo a Pianello Val Tidone domenica 24 settembre.