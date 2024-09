Spartan, minimoto, scalate: Nibbiano capitale degli sport outdoor per i bambini

Nibbiano capitale degli sport outdoor, gli sport all’aria aperta. Strade e piazze del borgo di Alta Val Tidone si sono trasformate nello scenario ideale dove decine di bambini di sono cimentati in prove di resistenza, spartan, mentre altri hanno provato l’ebbrezza di scalare una parete rocciosa o di guidare una mini moto.

Ad aprire la quarta edizione del Bike & Outdoor festival sono stati 80 ciclisti che hanno pedalato lungo i saliscendi delle montagne circostanti, mentre 130 steet boulder in arrivo da tutto il nord Italia e anche dalle Marche, si sono cimentati in 30 differenti prove di arrampicata su parete, dove le pareti erano i muri delle abitazioni. Le vie interne al borgo hanno invece ospitato le evoluzioni di giovanissimi ciclisti che in sella alle mountain bike hanno affrontato salti e ostacoli.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’