Restyling in vista per il municipio di Alta Val Tidone: lavori da 600mila euro

La sede del palazzo comunale di Alta Val Tidone, a Nibbiano, ha bisogno di un restauro. Per questo è stato messo in cantiere un intervento, del costo di oltre 600mila euro, che servirà ad ammodernare la sede degli uffici del comune nato nel 2018 dalla fusione tra Nibbiano, Pecorara e Caminata. I fondi, regionali, serviranno a cambiare serramenti, infissi, mettere un impianto fotovoltaico, rifare i bagni e gli intonaci, cambiare i sistemi di riscaldamento e condizionamento. Tutti lavori utili a far abbassare i costi della bolletta energetica pagata dall’ente pubblico locale e migliorare il comfort dei dipendenti comunali ma anche di chi ogni giorno accede agli uffici pubblici.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’