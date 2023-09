Il vino incontra il buslàan a Nibbiano durante la tappa del Val Tidone wine fest

Il Val Tidone wine fest arriva al giro di boa. Questo fine settimana il festival itinerante dei vini fa tappa a Nibbiano per celebrare i vini passiti, autoctoni e macerati. Domenica alle 10.30 in piazza Martiri della libertà verrà inaugurata la terza tappa del festival in abbinamento alla sesta sagra dedicata al buslàn.

Lungo le vie del borgo ci saranno venti produttori di vino, mentre le associazioni e le Pro loco uniranno le forze per allestire un’area degustazione con buslàn, il ciambellone (o panettone) “dei poveri”, olio extravergine della Val Tidone, patata De.co di Busseto, batarò, coppa arrosto e i tortelli di Genepreto. L’intera evento sarà caratterizzato da degustazioni, animazioni per bambini e poi ancora micro eventi dedicati alla conoscenza del vino.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ