E-bike e trail running: domenica a Nibbiano torna il Bike & Outdoor Festival

Domenica 10 settembre torna a Nibbiano la terza edizione del “Bike & Outdoor Festival Valtidone”. Per tutto il giorno giri con e-bike, gare di street boulder spartan kids, trail running. Il Cai allestirà un muro per l’arrampicata dei più piccoli. Sempre per i più piccoli mini moto elettriche e poi ancora mountain bike yoga, musica, stand, freestyle e tanto altro ancora. Tutte le info su www.tidonvalley.com e sui canali social di Asd Team Ciclosport Tidon Valley e del Comune di Alta Val Tidone.

