Innovazione e sostenibilità, al via il corso executive con Polimi, Cattolica e Libertà

In un mercato competitivo globale, con un ruolo sempre più rilevante delle tecnologie digitali, la gestione sapiente del business – capace di cogliere gli spunti di innovazione con una attenzione agli aspetti di sostenibilità – diventa una leva importantissima per rafforzare la competitività aziendale.

Con l’obiettivo di fornire una visione allargata e “trasversale” del ruolo che digitale, innovazione e sostenibilità rivestono nelle organizzazioni, è partito venerdì 21 ottobre il corso executive “Digitale, innovazione e sostenibilità” promosso da Alta Scuola Impresa e Società dell’ Università Cattolica, Graduate School of Management del Politecnico di Milano, Gruppo Editoriale Libertà, e ospitato da Credit Agricole nel Campus di via San Bartolomeo a Piacenza.

In una decina di sessioni, da ottobre a giugno 2023 – con lezioni in aula, testimonianze da parte di manager e professionisti, e con visite dirette nelle aziende che hanno già messo in atto best practice innovative e sostenibili – i temi del corso spaziano dalla transizione digitale allo sviluppo di modelli di business innovativi e sostenibili; dalla implementazione di modelli di misurazione e reporting delle performance aziendali all’incremento del networking con colleghi ed aziende leader.

La direzione scientifica è affidata a Sara Perotti, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano dove insegna Green Logistics, Logistica Industriale e Impianti di Produzione, e a Sebastiano Grandi, docente dell’Emba di Marketing Strategico, professore ordinario di Marketing presso l’Università Cattolica di Piacenza e coordinatore della Laurea Magistrale in Food

Marketing e Strategie Commerciali. Direttore esecutivo del corso è Riccardo Delfanti, direttore di Altrimedia, media company del Gruppo Editoriale Libertà che ha abbracciato le tematiche legate al digitale e alla sostenibilità e che fa parte di Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati.