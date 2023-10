Transizione ecologica, cinque imprese piacentine sul podio del Premio Forbes

Sono cinque le imprese piacentine che hanno conquistato il podio del premio Forbes sulle aziende italiane impegnate in un percorso di sostenibilità nello spirito della transizione ecologica e della promozione sociale: Bolzoni spa, Gas Sales, Vigorplant, Palladio Group e Raja Italia. Viene valutata la governance Esg (acronimo inglese che indica appunto la gestione ambientale e sociale delle imprese). La terza edizione del premio sulle aziende Top Excellence 2023 si è svolta l’altro ieri a Palazzo Borsa ha messo in luce le cento imprese che hanno mostrato i maggiori progressi ambientali e sociali. A Piacenza si tratta di Bolzoni spa, Gas Sales, Vigorplant, Palladio Group e Raja Italia. Per Bolzoni, che produce attrezzature e forche per carrelli elevatori, sono andati all’evento milanese Chiara Scotti e il fratello Emanuele Scotti, la prima responsabile in Bolzoni delle risorse umane, il secondo presidente di Area Europa. L’impresa che ha il quartiere generale ai Casoni di Podenzano conta 18 stabilimenti nel mondo di cui 7 produttivi, 1.500 dipendenti di cui 300 nello stabilimento piacentino. Sul fronte Gas Sales, noto fornitore di gas e luce, Susanna Curti parla dell’impegno per prodotti green, la dimensione sociale, la parità di genere, il sostegno al mondo della scuola, dello sport, dell’arte.

