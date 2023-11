Transizione energetica, Delfanti: “Impariamo le buone pratiche”

“Pensare in modo sostenibile”. E’ il tema della serata organizzata da Civiltà Castellana con Maurizio Delfanti, docente del Politecnico di Milano presso il dipartimento Energia, il quale ha toccato i temi fondamentali della transizione ecologica contenuti nella seconda edizione del Piano Nazionale Integrato dell’Energia e del Clima del 2022.

”Questo documento costituisce la bussola verso i traguardi che dobbiamo raggiungere nei prossimi anni: il 2030 e il 2050 – ha spiegato Delfanti -. E sono traguardi più vicini di quanto si pensi: il 2030 è dietro l’angolo e per quella data i gas alteranti dovranno diminuire del 55 per cento, al 2050 invece l’obiettivo è la decarbonizzazione totale. Il surriscaldamento globale è evidente agli occhi di tutti: lo testimoniano i sempre più frequenti eventi che si susseguono anche sul nostro territorio. A periodi fortemente siccitosi se ne alternano altri caratterizzati da fenomeni molto violenti con inondazioni e tracimazioni. La causa principale di tutto ciò è il fattore antropico, come sostiene anche l’economista britannico Nicholas Stern, autore dell’omonimo Rapporto “il cambiamento climatico è il risultato del più grande fallimento del mercato che il mondo abbia mai visto”. Cosa si può fare allora cambiare rotta? Il cambiamento può e deve arrivare da ognuno di noi; piccoli passi verso un ambizioso obiettivo”.

“I comportamenti che ogni cittadino mette in atto sono fondamentali – ha sottolineato il prof. Delfanti – ma occorre anche un salto culturale non scontato. Per raggiungere l’obiettivo di Agenda 2030, occorre utilizzare quegli strumenti che si hanno a disposizione per favorire il cambiamento, come il fotovoltaico e le comunità energetiche, che pochi giorni fa hanno ottenuto il via libera dalla Commissione Europea”. Il fotovoltaico ha subito nell’ultimo anno una forte accelerazione, sono circa un milione e 500 mila gli impianti installati. “Un ottimo risultato” lo definisce Delfanti. Importanti le novità che riguardano le comunità energetiche: ciascun cittadino potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile, e averne i benefici economici derivanti dall’autoconsumo, pur non disponendo direttamente degli spazi necessari alla realizzazione degli impianti FER. Il decreto italiano è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. Per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, è previsto un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt”.