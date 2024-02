“Piacenza promuove la ciclabilità”: bandiera gialla e 4 “bike-smile” per la città

Confermati quattro “bike-smile” per il Comune di Piacenza. È questo il risultato della settima edizione di Fiab-ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione italiana

ambiente e bicicletta – già assegnato dal 2017 a oggi a 180 città – che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città.

Piacenza bandiera gialla per la promozione della ciclabilità – La nostra città è tra i 40 Comuni italiani già parte del network che, anche quest’anno, vengono insigniti della

simbolica bandiera gialla, confermando il punteggio di quattro bike-smile (su cinque) ottenuto in passato. La consegna alla sindaca Katia Tarasconi, affiancata dall’assessora all’Ambiente Serena Groppelli e dall’assessora alla Mobilità sostenibile Adriana Fantini è avvenuta martedì 13 febbraio da parte di Fiab Amolabici Piacenza, rappresentata da Angelo Nani, Attilio Veneziani e Silvano Pozzi. “Il 2023 – ricordano Fantini e Groppelli – è stato un anno importante, segnato in positivo dall’approvazione

del Biciplan, dai percorsi partecipativi del Pug e dei laboratori di quartiere, in cui è emerso come prioritario il tema della mobilità dolce, delle infrastrutture e dei servizi che possano dare impulso ulteriore alla ciclabilità, senza dubbio un elemento chiave anche nell’iter che ci porterà alla stesura del nuovo Piano urbano del Traffico”.

“Non perdiamo di vista – afferma la sindaca Tarasconi – l’obiettivo del voto massimo, i 5 bike-smile che sarebbero indice di quel miglioramento costante, in direzione della sostenibilità, per il quale continuiamo a lavorare. Vanno nella stessa direzione progetti come la chiusura alle auto delle strade scolastiche, la valutazione concreta sul possibile ampliamento delle Zone 30 e gli interventi di mitigazione della velocità, a

tutela della cosiddetta utenza debole della strada”.