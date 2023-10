In via Einaudi il cantiere per ciclabile, ma alcuni residenti contrari. “Presto assemblea”

Una pista ciclabile della discordia. Quantomeno in partenza. Nel quartiere di Sant’Antonio, l’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori per la realizzazione di una nuova corsia per le due ruote lungo via Einaudi, all’interno del controviale, dal ponte sul Trebbia alla zona della Veggioletta. Ma il progetto non trova la totale approvazione dei residenti per questioni viabilistiche, e non solo. Si tratta di un programma di “ciclovia” finanziato dal governo nazionale.

Un gruppo di residenti, nei giorni scorsi, ha segnalato che “la costruzione della pista ciclabile è iniziata senza che il quartiere ne fosse a conoscenza”, non tenendo conto di alcune criticità. A spiegarle è l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, che ha incontrato proprio il comitato di vicinato per tentare di sciogliere i nodi: “A Sant’Antonio gli abitanti hanno sollevato alcune titubanze sul tracciato, soprattutto per questioni di sicurezza, ad esempio l’eliminazione di posti auto nel controviale per lasciare spazio alla ciclabile e la copertura del verde per un tratto di 150 metri circa sul giardino pubblico del Bosco degli alpini”. L’amministrazione Tarasconi, adesso, cerca di “capire, insieme ai tecnici, se è possibile ridurre l’impatto segnalato dai cittadini, cercando di correggere il tracciato”. Si terrà dunque un’assemblea pubblica a metà della prossima settimana. L’appuntamento è in fase di organizzazione con il comitato del controllo di vicinato di Sant’Antonio: il Comune ne darà notizia a breve.

Palazzo Mercanti, inoltre, sta approfondendo la realizzazione di una nuova barriera verde in via Einaudi, tra la carreggiata e il controviale, dopo le precedenti piante e la siepe rimosse per motivi tecnici.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: