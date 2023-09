Ciclabile tra Rottofreno e Centora pronta, ma vietata alle due ruote: “Pericolosa”

La pista ciclopedonale con transito vietato alle biciclette si trova tra Rottofreno e la piccola frazione di Centora. E’ interdetta alle pedalate perché rovinata, ma è nuova e non ancora collaudata. Il cartello definito “anomalo” dal sindaco di Rottofreno Paola Galvani è spuntato recentemente, dopo che il Comune ha rifiutato di prendere in carico l’opera provinciale a causa di profonde buche longitudinali che si allungano per diversi tratti del percorso. “Probabilmente la Provincia ha esposto il cartello dopo le mie segnalazioni sulla pericolosità per i ciclisti”, ha commentato Galvani.

La vicenda partì esattamente due anni fa, quando l’ente di via Garibaldi illustrò il progetto della ciclopedonale laterale alla strada provinciale 48. Investiti oltre 400mila euro per due tranche di lavori della lunghezza totale di 1.100 metri e con larghezza che permettesse il doppio senso di marcia. Gli interventi finirono nel giro di alcuni mesi, ma non arrivarono mai al collaudo. Sollevò il problema l’anno scorso in consiglio comunale Simona Bellan (minoranza di centrosinistra), sventolando una grande foto che immortalava l’opera nata male. L’assessore Rosario Della Porta, residente a Rottofreno, assicurò di aver già informato gli uffici provinciali dichiarando: “A questo punto, non so se è collaudabile e non mi sembra sia il caso di prenderla in carico per la manutenzione”.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTA’