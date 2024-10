Rottofreno, coltellata alla schiena durante un litigio: indagano i carabinieri

Un uomo di 44 anni è stato ricoverato all’ospedale a seguito di una coltellata ricevuta nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Rottofreno. L’episodio si è verificato intorno all’una, lungo la via Emilia, dove sono intervenuti i soccorritori sanitari.

Il 44enne ha riportato una ferita da lama alla schiena, ma non si trova in gravi condizioni. Secondo le ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da un litigio tra due persone, che hanno discusso animatamente su una panchina. Una delle due, però, è riuscita a fuggire subito dopo il fatto, dirigendosi verso la stazione di Rottofreno. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Piacenza, che hanno inviato due pattuglie sul posto. Al momento, non ci sarebbero testimoni.