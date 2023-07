“Il futuro è nostro”. Primi laureati in Management per la sostenibilità in Cattolica

Occhi lucidi, coriandoli sparati in aria e grande entusiasmo. E’ stata una bella prima volta sia per gli studenti che per gli insegnati dell’Università Cattolica. Oggi pomeriggio, infatti, sono stati proclamati i laureati della triennale in Management per la sostenibilità, nuovo corso inserito tra i rami della facoltà di Economia e Giurisprudenza.

“Un corso nato nel periodo pandemico – sottolinea il coordinatore Francesco Virili – e ispirato dalla Laudato si’ di Papa Francesco. In questo momento così difficile c’è stata una reazione bellissima di tutti i ragazzi e di tutto il personale universitario in sinergia con le aziende con cui abbiamo collaborato. Oggi si taglia un traguardo importante ed è bello vedere così tanti sorrisi”.

I primi laureati al corso di Management per la sostenibilità sono Sara Balliu, Simone Biancardi, Giulia Ferrari Agradi, Bernardo Mori, Emanuele Patti, Francesca Rossi, Clarissa Testori e Viola Ferrari che uscendo dal centro congressi Mazzocchi con la corona in testa ha commentato: “Bisogna prendersi cura anche delle piccole cose, abbiamo il mondo in mano ed è assolutamente necessario costruire un futuro più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale”.