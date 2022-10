Pedibus a ritmo di Jazz per promuovere la seconda linea della primaria De Amicis

Primi passi speciali, questa mattina, per la nascitura seconda linea Pedibus della primaria De Amicis, appartenente al Quarto Circolo Didattico, con un coinvolgente Pedibus Jazz promosso da Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza in collaborazione con gli strumentisti del Piacenza Jazz Fest: Gianni Azzali al sax tenore, Gianni Satta alla tromba, Alberto Venturini al sax baritono, Stefano Caniato al trombone, Renato Podestà al banjo e Luca Mezzadri alle percussioni.

Bambini, genitori e insegnanti, avviatisi insieme agli assessori Serena Groppelli e Mario Dadati dal bowling di via Farnesiana, hanno raggiunto la ormai veterana linea 1 – che ogni mattina parte dal parco dell’area ex Unicem – camminando tra le vie del quartiere e danzando, al ritmo della musica, nel giardino della scuola, prima di iniziare la giornata di studio e lavoro.

“Ancora una volta – rimarcano Groppelli e Dadati – ringraziamo Gianni Azzali e la sua band per la straordinaria disponibilità nel promuovere il Pedibus, oggi con un significato ancor più importante perché è stata l’occasione in cui condividere, con tantissimi alunni e le loro famiglie, la possibilità di far partire un’ulteriore linea a servizio della primaria De Amicis. Un obiettivo che, grazie all’attenzione e alla sensibilità di maestre e genitori, speriamo possa diventare realtà al più presto: scegliere di andare a scuola a piedi ogni mattina significa proteggere l’ambiente e la salute di tutti. Una consapevolezza che è ancor più radicata se la si acquisisce, da piccoli, come abitudine per la vita”.