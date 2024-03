Piacenza Jazz Fest con Salis e Zanchini piano e fisarmonica in un concerto a vista

Dopo il momentaneo stop dell’anno scorso, stasera alle 21.15 il XXI Piacenza Jazz Fest torna nel prezioso Teatro Sociale di Stradella in collaborazione con Fondazione Tetracordo con un super concerto incentrato soprattutto sulla fisarmonica, simbolo del luogo. Sul palco due funamboli dello strumento e prestigiatori dell’improvvisazione come Antonello Salis e Simone Zanchini, di nuovo insieme per gioire e sperimentare una musica senza barriere e preconcetti: “Liberi…”, come dice il titolo del concerto.

Gli altri appuntamenti:

Sabato 16 marzo – Sempre alle ore 21:15 alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, il secondo grande ospite internazionale di questa edizione: il batterista messicano Antonio Sánchez, vincitore di ben quattro Grammy Awards. Sarà accompagnato da Seamus Blake al sax tenore, Gwilym Simcock al pianoforte e Doug Weiss alla batteria.

Domenica 17 marzo – Si terrà il terzo e ultimo appuntamento, alle 17:30, con la rassegna “Il Jazz al Centro” al Centro commerciale Gotico. A esibirsi la scoppiettante Magicaboola Brass Band, una moderna street band composta da strumenti a fiato (saxofoni e trombe) e ritmica (cassa rullante e percussioni) che, prendendo spunto dalle prime formazioni strumentali di New Orleans, allarga lo spettro a contaminazioni di jazz, blues, ska, musica etnica, hip hop, funk e della canzone popolare in ogni sua forma.