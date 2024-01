Piacenza Jazz Fest, anteprima con l’omaggio a Frank Sinatra di Greta Panettieri

Si scaldano i motori in vista della presentazione del prossimo Piacenza Jazz Fest, il ventunesimo per la precisione. Nella giornata di mercoledì 31 gennaio saranno due gli appuntamenti per tutti coloro che vogliono conoscere il programma. Il primo nel corso di una conferenza stampa aperta a tutti, non solo agli addetti ai lavori, alle 11:30 presso il salone d’onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 13), ente sostenitore storico del festival, alla presenza del vicepresidente con delega alla cultura Mario Magnelli, dell’assessore alla cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza e degli organizzatori, il direttore artistico Angelo Bardini e il nuovo presidente Carlo Izzo. Tra i relatori sarà presente anche il prof. Paolo Rizzi del LEL, il Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per presentare alcuni dati della ricerca sul festival svolta lo scorso anno.

La sera alle 21.15 saranno invece Greta Panettieri e i suoi fidati musicisti, a cui per l’occasione si affiancherà un ospite speciale come il fisarmonicista Vince Abbracciante, a tenere il concerto di anteprima, sempre grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, presso l’auditorium di via Sant’Eufemia 12. Aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso libero (senza possibilità di prenotazione), l’anteprima è da sempre l’occasione per celebrare l’avvio di un’altra edizione del festival e per conoscere meglio l’intero programma.

Il programma proposto dal quintetto, Fly me to Sinatra, è quanto mai accattivante e inusuale se si tiene conto che nessuna donna aveva mai dedicato prima un intero programma a “The Voice”, com’era soprannominato Frank Sinatra. Soltanto Greta Panettieri con il suo virtuosismo, la sua estensione e la sua innata capacità interpretativa poteva cimentarsi in questa impresa. Un cantante, Frank Sinatra, che non ha mai subito le influenze di mode o di generi musicali, un grande innovatore, il più soul della sua epoca, che ha seguito il suo istinto nella musica, nel cinema e non solo, e che diventa qui ispirazione e modello per un progetto a sua volta unico. Un modello musicale ma anche un’icona di stile, un maestro nelle relazioni, negli affari e nelle sfide artistiche.

Oltre alla voce di Greta Panettieri e alla fisarmonica di Vince Abbracciante, gli altri membri del gruppo che suonerà mercoledì sera al concerto di anteprima sono Andrea Sammartino al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.