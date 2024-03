Il Jazz trionfa al Centro commerciale Gotico, applausi per Magicaboola Brass band

Grande successo di pubblico e di divertimento per “Il Jazz al Centro. Aperitivo swing” costola de “L’altro Festival” all’interno del Piacenza Jazz Fest. “Tutto nasce dall’esigenza di dare nuova vita e ripensare in chiave moderna musiche e canzoni che hanno fatto la storia”. Un’esigenza a ritmo di Jazz quella di Alessandro Ricucci e la Magicaboola Brass band protagonisti di un vero e proprio show all’interno del centro commerciale Gotico.

Circa due ore di spettacolo per celebrare al meglio la 21esima edizione del Piacenza Jazz Fest, e riportare – come afferma il titolo – il Jazz al centro di tutto. Dalle street band di New Orleans, al pop puramente italico. Da Stevie Wonder a Jovanotti passando per Enzo Jannacci. Una varietà divertente e ben eseguita di pezzi memorabili collegati dal fil rouge dell’eclettismo tecnico. L’ingrediente che ha reso tutto un po’ più speciale è stata l’improvvisazione, imprescindibile quando si parla di Jazz e a Piacenza lo sappiamo bene.