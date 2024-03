“Il meraviglioso mondo dei papà”: presentazione al centro commerciale Gotico

Stile ironico e autoironico, Diego Di Franco, papà a tempo pieno e blogger di successo, racconta di un viaggio divertente e commovente attraverso le gioie e le sfide della vita da genitore.

“Il meraviglioso mondo dei papà” è il libro che racconta proprio di questo: le esperienze quotidiane con i figli, dalle piccole alle grandi avventure familiari e l’importanza di essere un padre presente e affettuoso.

Oggi finalmente le famiglie come quella di Diego, in cui il più coinvolto nella cura dei bimbi e della casa è “lui”, mentre “lei” ha modo di dedicarsi al lavoro, sono sempre di più. Lo “stay-at-home dad”, per dirla all’internazionale, non è più una chimera mitologica, ma semplicemente una delle opzioni che ogni famiglia può scegliere, senza remore né complessi, per far sì che il delicato equilibrio tra i suoi membri si riveli duraturo e foriero di felicità.

Il cuore pulsante di queste pagine è quello di un genitore e di un marito che ama contribuire al benessere dei suoi cari, sempre pronto a mettersi nei panni degli altri, a fare squadra e a sdrammatizzare.

L’autore presenterà il libro al Centro commerciale Gotico, sabato 16 marzo alle 17.00, in dialogo con Giulia Golino e la giornalista Tiziana Carabia.