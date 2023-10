Influencer e creator alla scoperta di Piacenza: via al “blog tour” in bicicletta

E’ partito stamattina da palazzo Farnese il blog tour alla scoperta del patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico di Piacenza, con tappa in alcune attività commerciali tra specialità culinarie e artigianato. Influencer e creator di contenuti digitali sono stati accompagnati in bicicletta a immortalare e raccontare gli angoli più belli della nostra città: si tratta di Marta Pareccini, Margaret Dallospedale, Francesca Confalonieri e Alex Basta. Presenti anche l’assessore al marketing Simone Fornasari, i rappresentanti delle associazioni di categoria che compongono la Cabina di regia per la valorizzazione del centro storico e la coordinatrice dell’iniziativa Giulia Golino di “The Italian Sauce Communications”. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

