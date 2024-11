Al Centro Gotico “Chiedilo a Chico” il libro di Taverna sul cagnolino star del web

Domenica 1 dicembre, alle 16.00, il centro commerciale Gotico sarà il palcoscenico di un evento per tutti gli amanti del web e dei libri. Francesco Taverna, il celebre content creator che ha reso famoso il suo cane parlante Chico, presenterà il suo nuovo libro “Chiedilo a Chico. Il libro delle risposte di Chico su vita, amore, libertà e cicolata” (Fabbri Editori, 2024).

Chico, il cagnolino dal ricciolo biondo e dal carattere spumeggiante, è seguito quotidianamente da migliaia di fan – o meglio, “frollower”, come lui stesso ama definirli – che si divertono con le sue avventure piene di humor e ironia. Nei video di Francesco e tra le pagine dei suoi libri, Chico affronta con leggerezza e un pizzico di saggezza i dilemmi della vita, trasformando ogni occasione in un momento di puro intrattenimento.

Il nuovo libro, che verrà presentato nella piazzetta centrale del centro commerciale, si annuncia come una guida divertente e sorprendente per chiunque abbia domande da porre. La formula è semplice e irresistibile: pensa a un dubbio, apri una pagina a caso e lascia che Chico ti dia la sua esilarante risposta, sempre precisa al… “Chico per Chico”!

L’evento sarà un’occasione speciale per incontrare Francesco Taverna, il creativo che ha dato vita al fenomeno Chico, e scoprire i segreti del successo di questo personaggio che riesce a intrattenere grandi e piccoli con il suo carisma e la sua energia contagiosa.

“Chiedilo a Chico non è solo un libro, ma un’esperienza che porta con sé risate, buonumore e riflessioni leggere ma mai banali. Un vero must-have per i fan di Chico e per chi cerca un consiglio con un tocco di originalità e simpatia”.