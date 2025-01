Nuovo album “10 amori”, Marco Masini incontra i fan al centro commerciale Gotico

Sessant’anni, ma con la stessa grinta di sempre: Marco Masini torna sotto i riflettori con il suo nuovo album “10 Amori”, e per celebrare l’occasione, domenica 19 gennaio alle ore 18, incontrerà i fan nella piazzetta centrale del Centro Commerciale Gotico. Sarà un pomeriggio speciale, con l’artista che firmerà le copie del nuovo lavoro e regalerà una piccola sorpresa live ai presenti.

il ritorno di marco masini

In realtà, Marco Masini non se n’è mai andato. Dopo sette anni di riflessione, ricerca e sperimentazione, torna con un album che celebra l’amore in tutte le sue forme e dimensioni. 10 Amori è un’opera profonda e universale, in cui Masini racconta storie che vanno ben oltre il classico amore romantico, toccando temi come l’amore per i figli, per i nonni e per il mondo che ci circonda.

Un album che segna una nuova fase artistica

“Tutte le cose che faccio nascono da un percorso interiore, di ricerca e sperimentazione. Mi piace ascoltare tutto ciò che il panorama musicale offre”, spiega Masini. L’artista racconta come il suo approccio si sia evoluto, mantenendo però intatto il suo metodo: “Mi sveglio con curiosità, ascolto playlist, scopro nuove tendenze e imparo qualcosa ogni giorno. Questo album nasce da questa mia continua sete di conoscenza”.