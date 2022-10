Teatro, parte il progetto Openmind 360: Manicomics “residenza” di tre compagnie

Manicomics, compagnia teatrale di produzione, formazione e ricerca, grazie ad un bando regionale dell’Emilia Romagna (co-finanziato dal Ministero della Cultura), è stata selezionata – insieme ad altri centri di ospitalità – come uno dei cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori per il triennio 2022-2024.

Il progetto Manicomics, dal titolo “Openmind 360”, prevede l’accoglienza di tre compagnie di teatro, clown e circo contemporaneo, che si alterneranno per lavorare su aspetti di ricerca, produzione e spettacolo.

Le tre realtà che lavoreranno negli spazi messi a disposizione da Manicomics sono la compagnia Antilia di Torino, la Compagnia Cerrato-Veglia (anch’essa di Torino) e il Collettivo MEL di Milano e Piacenza. Per l’oro un’occasione unica per creare e mettere a punto i prossimi spettacoli attraverso nuovi linguaggi.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI