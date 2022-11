Galleria Ricci Oddi: Poli e Venenziani entrano nel consiglio di amministrazione

Il Comune di Piacenza ha scelto i nuovi esponenti del consiglio di amministrazione della Galleria Ricci Oddi: sono Valeria Poli e Jacopo Veneziani.

Valeria Poli è docente di storia dell’arte del liceo Cassinari nonché studiosa a tutto campo della storia artistica ed architettonica di Piacenza. E’ presidente della sezione piacentina della Deputazione di Storia Patria di Parma e Piacenza e curatrice di molte iniziative espositive, con relativi cataloghi, della Banca di Piacenza.

Jacopo Veneziani, storico dell’arte originario di Lugagnano, ha 28 anni ed è diventato un volto noto della Rai grazie alla trasmissione “Le Parole” di Massimo Gramellini. E’ inoltre dottorando storia dell’arte alla Sorbona di Parigi, docente allo Iulm a Milano e ha scritto diversi libri.

Valeria Poli era stata docente di Jacopo Veneziani al liceo.

“Auguriamo al neo costituendo cda della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di lavorare unito e in sinergia con gli enti locali per e nell’interesse della città di Piacenza che Giuseppe Ricci Oddi tanto amava – scrivono il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore alla Cultura Christian Fiazza -. Questo sarà il cda che avrà la grande responsabilità di traghettare la galleria verso la forma giuridica della Fondazione quale ETS e così facendo riuscire, finalmente, a inserirla in quel posto di primo piano nel panorama culturale nazionale ed internazionale, che la attende di diritto ormai da troppo tempo”.

Poli e Veneziani sostituiscono Giovanni Giuffrida e Giancarlo Mazzocca, nominativi indicati dalla precedente amministrazione. Il nuovo consiglio è ora chiamato ad eleggere il presidente.