Inaugurata la sede di Confapi Industria. Ponginibbi: “Nuovo punto di partenza”

Il nastro è tagliato. Confapi Industria Piacenza ha una nuova sede. È in via Menicanti 1 e sostituisce ufficialmente quella storica in via del Commercio, nella quale l’associazione è rimasta per oltre dieci anni.

L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di oggi alla presenza di molti associati, ma anche di diverse istituzioni locali: a fare gli onori di casa chiaramente è stato il presidente di Confapi Industria Piacenza Giangiacomo Ponginibbi che si è detto “emozionato”.

“Questa inaugurazione è un ulteriore passo della nostra storia – spiega – la storia di un’associazione che è cresciuta e che aveva bisogno di una sede moderna e funzionale. È un nuovo punto di partenza di un cammino lungo che ancora va avanti anche grazie al contributo prezioso di tutto lo staff oltre che del past president Cristian Camisa”.

Un cammino lungo, incominciato diciannove anni fa, nel 2003: la sede allora era in via Coppalati, alle Mose, il nome dell’associazione Confapi Piacenza. All’inizio erano nove i soci fondatori, tra cui Piermaria Mantelli di Emmepi Grandi Cucine (che è stato il primo presidente dell’associazione fino al 2012, anno in cui è stato eletto Cristian Camisa, attuale presidente nazionale di Confapi rimasto in carica fino al 2020: in quell’anno è poi stato eletto Ponginibbi) e Gianfranco Rossi di R&T Assicurazioni.

Nel 2011 è stata costituita la società di servizi Confapi Piacenza Servizi Srl, nel 2013 Confapi Piacenza diventa Confapi Industria Piacenza, mentre al 2014 risale la creazione dell’ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna PMI Informa Scarl. Nello stesso anno sono stati anche nominati Andrea Paparo e Marika Lusardi come direttore e vicedirettore dell’associazione. Oggi, con l’inaugurazione della sede di via Menicanti, si apre un nuovo capitolo della storia dell’associazione: “Nelle settimane scorse la sede è stata presentata agli associati con diverse iniziative e open day – sottolinea il direttore dell’associazione Andrea Paparo – del resto questi spazi vogliono essere a tutti gli effetti una casa degli associati con spazi e servizi a disposizione per loro”.

La cerimonia ha visto intervenire anche il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto, il sindaco Katia Tarasconi e la presidente della Provincia Monica Patelli, oltre ad altre istituzioni cittadine.

“Negli anni siamo cresciuti, di strada ne è stata fatta tanta – conclude Ponginibbi – abbiamo oltre 350 aziende associate, ma cerchiamo di essere vicini alle esigenze di tutte le nostre imprese, organizzando anche seminari e iniziative di formazione, di aggiornamento e su temi specifici. Ma se c’è una cosa che non è cambiata e anzi è cresciuta è l’attaccamento al territorio piacentino”.