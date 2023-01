Sabato alle 16.00 in Duomo il concerto di buon anno della Lilt: “Un regalo alla città”

“Un ulteriore regalo che si aggiunge alla lunga lista di doni quotidiani che la Lilt riserva alla città con le sue mille attività”.

Con queste parole l’assessore ai servizi sociali del Comune di Piacenza, Nicoletta Corvi, ha presentato stamattina a Palazzo Mercanti il “Concerto di Buon Anno” che la Lilt piacentina (Lega italiana lotta ai tumori) organizza sabato 7 gennaio alle 16.00 in Duomo a Piacenza. Un evento realizzato in unione con il Rotary Club Piacenza Farnese e con il patrocinio della Cattedrale di Piacenza e del Comune. L’evento è a ingresso gratuito.

Dopo due anni e mezzo di pandemia, la siccità, la guerra così vicina e tutta una serie di altri avvenimenti che rendono la nostra vita un po’ difficile – ha spiegato il presidente della Lilt di Piacenza (nonché presidente del Rotary Farnese) Franco Pugliese – un piccolo momento di ottimismo e socialità può essere utile, anzi, necessario. Per questo abbiamo pensato di creare un evento che avesse al suo interno delle corali e una banda, all’interno di un luogo simbolo come la nostra Cattedrale, nella ricorrenza dei suoi 900 anni e nel centesimo anno della fonazione della Lilt. Per la nostra attività – prosegue – di sensibilizzazione e prevenzione eventi di questo genere sono fondamentali in quanto iniziative di benessere sociale: stare bene insieme è un modo per prevenire le malattie e rimanere in salute”.

Il programma musicale è vario ed estremamente interessante: si spazierà dalle “Fanfare festive” di Geisler all’iconica musica de “L’ultimo dei Mohicani” di Jones ed Edelman, con una lunga serie di brani firmati Ennio Morricone (“Giù la testa”, “Per un pugno di dollari”, “Saharian Dream” e tanto altro) oltre a “La Vergine degli Angeli” di Giuseppe Verdi. Voce solista quella del soprano Annalisa Ferrarini. Primo clarinetto sarà Jessica Camatti.