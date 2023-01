“E’ di Parma o Piacenza?” il sindaco in risposta regala una coppa a Claudio Baglioni

Ieri sera Claudio Baglioni ha emozionato il teatro Municipale, ma dopo lo spettacolo ha avuto modo di toccare con mano la cultura gastronomica piacentina. Grazie in particolare al primo cittadino Katia Tarasconi che dopo aver risposto alla domanda dell’artista se la coppa fosse di Piacenza o Parma ha pensato di fare un bel regalo all’autore di !Questo piccolo grande amore”.

“La coppa è di Piacenza o di Parma? La mia risposta è stata ovvia – il commento del sindaco -, ma ho pensato che non bastasse: sono volata a casa, ho preso la coppa più stagionata che avevo in cantina, sono tornata a teatro e alla fine dello spettacolo l’ho raggiunto nei camerini e gliel’ho regalata. Ho fatto sorridere tutto il suo staff e gli organizzatori del concerto, ma sono sicura che d’ora in poi Claudio Baglioni non avrà più dubbi: la coppa è piacentina!”