Storia dell’arte, all’UniAuser in cattedra gli studenti del liceo Cassinari

Sta riscuotendo un buon successo, sia per gli studenti del Liceo artistico Bruno Cassinari di Piacenza, sia per i corsisti di Uniauser Piacenza, l’innovativo corso di storia dell’arte che vede in cattedra oltre alla professoressa Valeria Poli, alcuni studenti della classe V architettura coordinati dalla docente stessa.

In platea, donne e uomini che hanno finito gli studi da tempo e che oggi, con Uniauser, tornano studenti con degli insegnanti speciali. In cattedra per spiegare “I restauri del ‘900 a partire dalla cattedrale di Piacenza”, è salita Giulia Vidi, allieva della V artistico. E’ un progetto gratuito che sta arricchendo i partecipanti in uno scambio intergenerazionele.

“Grazie alla docente Poli e ai suoi studenti costruiamo un ponte tra le generazioni e ci colleghiamo sempre di più con il territorio in uno spirito di reciproca conoscenza e valorizzazione” commentano da Uniauser Piacenza. Le lezioni si svolgono presso la serra di palazzo Ghizzoni-Nasalli. In programma altre lezioni con gli studenti Emma Tirelli, Daniel Finetti, Darko Tasev, Giovanni Barocelli. Le lezioni, a cui è ancora possibile iscriversi, sono in programma il 18 e 25 gennaio , il 22 febbraio, 1° marzo mentre l’otto marzo la professoressa Poli concluderà il corso.

Per chi volesse iscriversi a questo corso gratuito o ad altri momenti formativi proposti da Uniauser Piacenza, è possibile chiamare la segreteria dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 al numero 05231725250.