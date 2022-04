“Visual Europe”, al Cassinari l’arte incontra l’inclusione. Studenti da Polonia e Svezia

Sono arrivati ieri dopo un lungo viaggio, il loro sguardo è colmo di curiosità: sono i ragazzi provenienti da Svezia e Polonia, a Piacenza per prendere parte al progetto Erasmus “Visual Europe: Exploring Ourselves Through Art” promosso dal Liceo Bruno Cassinari. I giovani si fermeranno in città per cinque giorni, soggiornando sia presso famiglie italiane che in albergo; le attività, programmate dalle docenti Annalisa Credali e Cecilia Gualandi, consentiranno loro di ammirare il patrimonio culturale del nostro territorio e di frequentare alcuni laboratori nel liceo ospite.