“L Mêinagram”, applausi per la nuova commedia in dialetto piacentino

Platea piena al teatro San Matteo per lo spettacolo “‘L Mêinagram”, commedia in dialetto piacentino messa in scena dagli attori della Filodrammatica “Gari Battini”. Sul palco le vicende di un imprenditore del nostro territorio, il quale riceve in dono da un amico un antico portafortuna, che si rivelerà tuttavia fonte inesauribile di guai.

“Abbiamo deciso di dedicare questa rappresentazione a Mario Peretti” ha dichiarato Anna Maria Figliossi, regista e interprete della commedia, ricordando il presidente della compagnia filodrammatica scomparso nel 2021.

“Anche se abbiamo incontrato delle difficoltà prima di portare lo spettacolo sul palco, il clima è sempre rimasto quello che si crea in un gruppo di amici amanti del teatro”.

Il ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione “L’albero di Yoshua”, che promuove le iniziative del medico piacentino Francesca Lipeti in Kenya.

“Il paese versa in condizioni molto difficili a causa della siccità prolungata” ha spiegato Elisabetta Leviti, presidente dell’associazione” a subire le conseguenze di questo momento difficile sono soprattutto donne e bambini, e grazie ai fondi raccolti oggi Francesca potrà continuare a sostenerli”.