“Solo nella bufera”: i ragazzi dell’Isii Marconi raccontano gli ultimi giorni di don Borea

Le ultime ore di don Giuseppe Borea, il sacerdote di Obolo impegnato nella Resistenza fucilato dai nazifascisti nel febbraio del 1945, sono pronte a rivivere domani al Teatro San Matteo di Piacenza, dove il gruppo teatrale dell’Isii Marconi porterà in scena lo spettacolo “Solo nella bufera”. Un progetto – voluto fortemente dall’istituto piacentino e avviato grazie ai fondi del Programma operativo nazionale (Pon) – che ha preso vita con “Kabukista”, centro di formazione per attori di teatro, con la preziosa collaborazione dell’Istituto di storia contemporanea di Piacenza. A curare la regia ci ha pensato Francesco Ghezzi (Kabukista), mentre Nicola Montenz (Isrec) si è occupato dell’aspetto “scientifico” dello spettacolo, selezionando e montando in forma drammaturgica documenti d’archivio, protocolli d’interrogatorio, memoriali, relazioni, testimonianze e materiale giornalistico coevo. Indispensabile anche il supporto delle docenti dell’Isii Marconi, Cristina Rebecchi e Clara Rossi.

Lo spettacolo è in programma alle 11 (riservato alle scuole) e alle 21, con ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza. Prenotazione obbligatoria.