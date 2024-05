All’Isii il Career Day per studenti: “Informarsi e vestirsi in modo consono”

“Ai ragazzi consiglio di informarsi sull’azienda e di dire sempre la verità quando si presentano a un colloquio. Certo poi devono anche stare attenti a tenere un comportamento appropriato, ad avere un abbigliamento consono, ma l’onestà e la formazione, quando ci si presenta, ripagano sempre”. Maurizio Pavesi, presidente onorario dell’Isii Group (la realtà che raggruppa gli ex allievi della scuola), è salito in cattedra per preparare gli studenti del Marconi al Career Day che si terrà il prossimo 10 maggio dalle 14.30 alle 18. Oltre 100 sono le aziende che saranno presenti a scuola con i loro stand per incontrare circa 500 studenti delle classi quarte e quinte; insieme a loro anche le rappresentanze delle associazioni Confindustria e Confapi Industria Piacenza e l’Ordine dei periti industriali, l’Università Cattolica e il Politecnico, l’ateneo di Parma, Its Logistica e Its Maker.

Il progetto

“Come Isii Group partecipiamo sempre volentieri a questa iniziativa che impegna fortemente la scuola – spiega Pavesi – coi ragazzi ho evidenziato proprio questo: l’Isii Marconi spende molte energie per allestire il Career Day perché è un progetto a cui crede e rappresenta un valore aggiunto per la formazione degli studenti. Per questo la partecipazione degli allievi è importante per misurarsi per la prima volta con un mondo, quello del lavoro, che forse oggi a loro può sembrare lontano ma che in realtà non lo è così tanto”.