Elsa Fornero a Piacenza: “Immigrazione necessaria contro declino demografico”

L’ex ministro Elsa Fornero ha incontrato questa mattina gli studenti dell’Isii Marconi per parlare di lavoro e welfare. Tra i temi, le difficoltà legate all’occupazione femminile e l’immigrazione: “Sarà fondamentale per contrastare il declino demografico dell’Italia”. Davanti a una platea di giovani e insegnanti, l’economista – intervenuta in rappresentanza del Programma di educazione finanziaria Peses, promosso dall’Università Cattolica di Milano sotto la supervisione di Carlo Cottarelli – ha consigliato di “investire in formazione e consapevolezza per non cedere al populismo delle idee”.

La risposta al declino demografico è l’immigrazione – “In Italia la popolazione diminuirà in maniera consistente – le parole dell’ex ministro del governo Monti – e questo getta un’ombra sul welfare perché avremo meno giovani, una minore popolazione in età attiva e più anziani bisognosi di cure; allo stesso tempo, la diminuzione della popolazione in età attiva causerà un problema occupazione, mancheranno persone in età di lavoro. Questo vuol dire che dobbiamo aprire le nostre menti e puntare la capacità organizzativa e gestionale verso l’immigrazione, perché noi non possiamo farne a meno”.

Riguardo all’occupazione femminile, la professoressa è partita da un dato: “Poco più del 50% delle donne lavora – spiega -. Questo vuol dire innanzitutto che c’è una problematica legata al lavoro in nero. Mancano inoltre strutture e servizi che spesso obbligano le donne ad accettare contratti precari e part-time. E sul salario minimo legale qual è l’opinione dell’ex ministro? “Credo sia utile – la risposta – perché penso che qualche volta sia importante forzare i cambiamenti cercando di affermare il valore sociale prima ancora che legale del lavoro. Per fa sì che questo avvenga è necessario un intervento normativo”.