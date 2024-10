Nativi e immigrati, due mondi in parallelo: Castello cerca soluzioni di dialogo

Castel San Giovanni ha un centro storico con due mondi che lo vivono in parallelo, ma che non comunicano. Ciò che in molti pensano ma che fino ad ora, almeno in sede istituzionale, non era stato esplicitato è emerso durante l’ultima seduta del consiglio comunale. La discussione circa la possibile riqualifica di corso Matteotti ha fatto emergere ciò che è ormai evidente. In centro storico di Castel San Giovanni, e in particolare piazza XX Settembre cuore della città, convivono due mondi, quello degli immigrati e quello dei nativi, che si sfiorano, si osservano ma non si compenetrano. C’è chi ha proposto il coinvolgimento di un sociologo per proporre soluzioni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’