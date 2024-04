Career day all’Isii Marconi, cento aziende a scuola per incontrare gli studenti

Si terrà il prossimo 10 maggio il Career day dell’Isii Marconi, ma i motori sono già accesi. Oltre 100 le aziende presenti a scuola con i loro stand per incontrare gli studenti delle classi quarte e quinte: ci saranno anche le rappresentanze di Confindustria e Confapi Industria Piacenza, l’Ordine dei periti industriali, l’università Cattolica e il Politecnico, ma anche l’ateneo di Parma, oltre a Its Logistica e Its Maker.

Career day, 500 ragazzi coinvolti

In tutto sono 500 i ragazzi coinvolti in un percorso di orientamento che si va svolgendo anche in queste settimane attraverso diversi incontri con i rappresentanti di Isii Group dedicati alla preparazione di un curriculum e alle simulazioni dei colloqui orientativi.

“Il progetto del Career Day giunge quest’anno alla sua terza edizione – spiega l’insegnante Raffaella Bellocchi – come sempre, fin da quando siamo partiti, il punto centrale per noi sono i ragazzi: non siamo un’agenzia di collocamento, ma una scuola e l’obiettivo di questa iniziativa è quella di offrire un servizio ai nostri studenti”.