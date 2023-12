Saper scegliere il proprio futuro, all’istituto Marconi orientamento con Isii Group

Orientarsi fin dalla seconda superiore, per saper scegliere il proprio futuro professionale. E’ la giornata che l’Isii Marconi organizza ogni anno, con il supporto di Confindustria Piacenza, attenta alla formazione delle nuove leve, e grazie a Isii Group, formato da ex-allievi, per aiutare i giovani a districarsi tra le tante offerte formative, anche in relazione alla domanda del mercato industriale piacentino e non solo.