Sette vittime sul lavoro nel 2023 a Piacenza. Incontri di Anmil all’Isii Marconi

Un lavoro incessante di testimonianza. Ancora una volta, dopo tantissimi anni nei quali la loro parola arriva agli studenti del nostro territorio, la locale sede territoriale di Anmil (associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro) sarà “in cattedra” all’Isii Marconi di Piacenza, per incontrare tutti gli studenti delle 3 classi, in ben 14 incontri. I protagonisti saranno: Giovanni Ferrari (vice presidente territoriale), Maurizio Manfredi (presidente territoriale), Bruno Galvani (consigliere nazionale), Roberto Carini, Francesco Castelli e Federica Zuccolini (consiglieri Territoriali), Giulio Minetti e Giuliano Anselmi (volontari).

“Con l’Istituto superiore Isii Marconi si è instaurato in tantissimi anni un rispetto reciproco altissimo, che si trasforma di volta in volta in una lunga serie di incontri con i loro studenti – sottolinea il vice presidente territoriale di Anmil Piacenza, Giovanni Ferrari -, infatti il nuovo calendario prevede ben 14 incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e studio. Insieme alla dirigenza abbiamo scelto di incontrare tutte le 3 classi della scuola, perché a livello personale credo moltissimo che parlare ai giovani studenti, anche a livello tecnico, di questi temi sia davvero molto importante. È proprio a questa età formativa che si può prendere coscienza di che lavoratori vorranno essere in futuro, ed ormai è chiaro a tutti che solo i lavoratori che hanno davvero consapevolezza di cosa significhi la prevenzione possono salvare la loro vita e quella dei loro colleghi”.

“I dati Inail – sottolinea il presidente Manfredi – ci dicono che le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi nove mesi del 2023 sono state 761, 29 in meno rispetto alle 790 registrate nel periodo gennaio-settembre 2022, ma sapendo che ogni anno nel nostro paese muoiono circa mille lavoratori, come potremmo essere contenti di questa piccola diminuzione statistica? Ecco perché il nostro impegno di testimoni di cosa significhi subire un’invalidità da lavoro, non può mai diminuire! Lo dobbiamo alle troppo vittime del lavoro italiane”.

Gli incontri, come ormai da anni è il marchio di fabbrica di Anmil Piacenza, si intitoleranno “La sicurezza è una scelta, non fortuna” e le speciali lezioni vedranno una parte teorica incentrata sul decreto legislativo 81/2088, che tratta la materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed una parte più emozionale, con le testimonianze dirette dei rappresentanti di Anmil, supportate anche da un video contenenti le varie iniziative svolte dal sodalizio a livello locale negli anni e un sunto della grande avventura vissuta dall’attuale consigliere nazionale Galvani e dal volontario Minetti, negli oltre 50 giorni del tour per la sicurezza sul lavoro realizzato qualche anno fa, che li ha visti protagonisti di un “pellegrinaggio laico” di 50 giorni attraverso i luoghi italiani segnati dalle più grandi tragedie causate dal lavoro killer e dall’esposizione all’amianto.

I DATI PIACENTINI – “Piacenza con i suoi già 7 morti sul lavoro da inizio anno, purtroppo si colloca tra le provincie italiane più colpite – sottolinea Galvani – e confrontandole con le vittime del 2022 vediamo che sono più che raddoppiate. Se approfondiamo i dati da inizio anno e fino ad adesso del fenomeno infortunistico a livello nazionale, ci colpisce l’elevata mortalità dei giovanissimi lavoratori, di età fra i 15 e i 24 anni. Anche i lavoratori stranieri, che fanno evidentemente i lavori più pericolosi senza che nessuno si occupi della loro sicurezza, pagano un tributo di sangue pari a quasi il doppio degli italiani che non è certo basso. Questo dimostra che questo paese non ha davvero capito che la formazione seria è il pilastro dell’affermazione della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ad Anmil, da ormai 80 anni, ha assunto l’impegno di ricordarcelo ogni giorno.