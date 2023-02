Bocconi avvelenati nel recinto di Ector: “Tentativo di ucciderlo”. Indagini in corso

Polpette killer, contenenti liquido antigelo e veleno per topi. Alla Polizia Locale non hanno dubbi: “Qualcuno ha tentato di uccidere Ector”. Sarebbe stato l’ormai ex cane antidroga del Corpo di via Rogerio il bersaglio di un atto intimidatorio avvenuto qualche settimana fa nel recinto dell’abitazione dove l’agente Claudia Celentano tiene da tempo in custodia l’animale. Quando ignoti hanno buttato i bocconi avvelenati dentro la recinzione, Ector non c’era. Purtroppo ne hanno fatto le spese gli altri due cani della donna, un corso e un meticcio, morti proprio per aver mangiato quelle polpette. Un caso su cui indaga la stessa Polizia locale dopo la presentazione di una denuncia, al momento contro ignoti.

Non c’è dunque pace per il cane poliziotto ormai più famoso d’Italia: acquistato nel 2020 per scelta dell’ex giunta Barbieri con l’obiettivo di portare avanti le operazioni contro lo spaccio in città, negli anni Ector è stato utilizzato a singhiozzo dopo che aveva manifestato atteggiamenti potenzialmente aggressivi in contesti di piazza. Così in attesa di capirne il destino, per alcuni mesi le abilità di Ector nel fiutare stupefacente sono state sfruttate in situazioni per così dire più isolate, e cioè durante i servizi del comparto territoriale, in cui Ector – a detta di chi lo ha visto all’opera – è risultato decisivo nel sequestro di un ingente quantitativo di droga. Tutto questo è durato fino a quando, dopo mesi di periodiche polemiche politiche, sul finire dell’anno scorso la giunta Tarasconi ha deciso di non utilizzarlo più per le attività di pubblica sicurezza, lasciandone definitivamente l’affido alla conduttrice di sempre, appunto l’agente Celentano, che era già proprietaria dell’animale in base a quanto stabilito dalla precedente amministrazione comunale.

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’