Al via il contest fotografico per valorizzare i negozi di vicinato del centro

Ognuno di noi ha uno o più commercianti preferiti: grazie al contest fotografico “Al centro le persone” potrà valorizzarli.

L’iniziativa, presentata in municipio, è promossa da “Vita in centro Piacenza” in collaborazione con il Comune, Confcommercio, Confesercenti, Camera di Commercio e Cna: i cittadini potranno partecipare scattando una foto al proprio commerciante di fiducia, accompagnandola con una breve descrizione e inviandola via WhatsApp al numero 3425581788. Dovranno essere indicati il loro nome, quello del locale e del commerciante, insieme al tag del loro profilo social (in modo da poterli taggare per generare più traffico social).

La votazione ufficiale del contest partirà attraverso la pubblicazione simultanea di tutte le foto ricevute su Facebook e Instagram e durerà una settimana, dal 3 al 10 aprile: le foto che riceveranno più interazioni sui social verranno premiate. I 5 autori degli scatti vincitori riceveranno un buono variabile da 50 a 150 euro da spendere nelle attività in cui è stata scattata la foto.

Gli esercenti potranno partecipare all’iniziativa aderendo gratuitamente entro il 13 marzo attraverso un modulo di iscrizione online: gli iscritti verranno ricontattati per coordinare l’attività di promozione dell’iniziativa.

TUTTI I DETTAGLI SULL’INIZIATIVA