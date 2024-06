Dehors, iter semplificato verso la scadenza: “Serve una norma strutturale”

In scadenza la deroga che semplifica la concessione dei dehors, emanata nel 2021 per contrastare l’emergenza Covid: il provvedimento terminerà il 31 dicembre. Così l’associazione di categoria Fiepet Confesercenti interviene per ribadire che l’utilizzo degli spazi commerciali all’aperto “è un tema fondamentale per la quasi totalità dei pubblici esercizi, perciò si deve arrivare all’approvazione di una norma che, superando la fase congiunturale, diventi strutturale per la agevole concessione degli spazi“.

“Percepiti già da anni come elementi di grande valore aggiunto per le attività di somministrazione, dalla pandemia globale ad oggi i dehors sono divenuti pressoché fondamentali alle attività per risultare appetibili agli occhi del consumatore medio – prosegue Fiepet Confesercenti, rappresentata a livello locale da Cristian Lertora – notoriamente utilizzati nelle stagioni calde, sono sempre più usati anche nella stagione autunnale e invernale, questo a dimostrazione di come in questi ultimi anni la clientela abbia cambiato radicalmente le proprie abitudini”.