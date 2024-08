Saldi estivi a Piacenza, le opinioni dei commercianti: “Stagione troppo lunga”

Saldi estivi tra luci e ombre. Come da tradizione, verrebbe da dire. Nel centro storico di Piacenza, le opinioni dei commercianti si dividono: per qualcuno la stagione degli sconti è soddisfacente, per altri invece il bilancio è negativo. Su un punto, però, c’è perlopiù concordia: i saldi sono iniziati troppo presto.

A dirlo a chiare lettere, ad esempio, è l’esercente Annamaria Rapaccioli: “Il mio negozio vende i costumi da bagno, perciò cominciare a proporre la merce in sconto all’inizio di luglio non ha alcun senso”. Roberta Fornaroli rincara la dose: “Faccio questo lavoro da trent’anni e prima i saldi scattavano ad agosto e febbraio, logicamente al termine delle due stagioni, ora invece il periodo è troppo lungo”.

La negoziante Barbara Piccoli ammette un po’ di amarezza: “Dopo il Covid l’abitudine dei clienti è cambiata, gli acquisti sono più cauti e soprattutto online”. Per Filippo Bulla, al contrario, gli affari vanno bene: “Siamo contenti”. Anche Rosangela Zerbi è soddisfatta: “La stagione dei saldi ha portato diversi clienti nella nostra attività, che è specializzata negli abiti da cerimonia”. La commerciante Stefania Cappellini rileva “poco movimento in centro storico”, ma puntualizza che “chi resiste e tiene aperto, alla fine, lavora”.

I saldi estivi in Emilia-Romagna, lo ricordiamo, hanno preso il via sabato 6 luglio per una durata massima di 60 giorni, con scadenza nei primi giorni di settembre.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: