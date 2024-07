Saldi estivi da sabato 6 luglio, Corsini: “Occasione per sostenere i negozi”

Manca poco all’inizio dei saldi estivi che partiranno da sabato 6 luglio in Emilia-Romagna. La durata massima è di 60 giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre, e lo sconto deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve venire esposto.

Lo stabilisce una delibera approvata della Giunta regionale “Lo sconto o il ribasso effettuato – dice il provvedimento – deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che va comunque esposto.”

Le parole dell’assessore regionale al commercio

“I saldi sono una buona occasione per sostenere i nostri negozi – commenta l’assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini – che rendono vitali e dinamiche le nostre città, e la cui presenza è di grande importanza soprattutto per i centri storici dei piccoli paesi. Quest’anno abbiamo investito, attraverso due bandi, da circa 16 milioni di euro per riqualificare le imprese del commercio, di vicinato e ambulante, del pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi di tutta la regione – chiude l’assessore-, attraverso progetti di rigenerazione degli spazi e di ampliamento e utilizzo di nuove tecnologie. L’obiettivo è creare un’economia urbana ancora più forte, dinamica e un settore più moderno e attrattivo, anche dal punto di vista turistico”.

Resta il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’avvio delle vendite di fine stagione di capi di abbigliamento, accessori, calzature, biancheria intima, pelletteria, tessuti per abbigliamento e arredamento, ai sensi del comma 2, art. 22, della legge regionale n. 25 del 2017.

La merce di fine stagione dovrà essere esposta, in modo inequivocabile e distinto da quella in vendita nelle condizioni ordinarie. Per i saldi di fine stagione non è previsto l’obbligo di comunicazione in Comune.