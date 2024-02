Federmoda boccia i saldi: “Iniziati troppo presto, in un anno chiuse 122 attività”

“I saldi sono arrivati troppo presto e non stanno funzionando appieno, ma intanto le aziende tessili anticipano campionari e consegne”. Secondo Gianluca Brugnoli, presidente di Federmoda Piacenza ed esponente di Confcommercio A Piacenza “bisogna fermarsi a riflettere”. Nella nostra città nell’ultimo anno hanno chiuso 122 attività nel settore moda.

Ancora polemiche sui saldi che non sembrano più esercitare sui clienti l’attrazione del passato. Un dato che sta emergendo con sempre maggiore forza a Piacenza. Lo conferma il presidente di Federmoda Piacenza, la categoria di Confcommercio che raggruppa i negozi di abbigliamento, calzature ed accessori. “I dati che ci stanno arrivando non sono per nulla confortanti e confermano l’impressione che numerosi colleghi già mi stavano riportando – le sue parole -. Del resto basta fare due passi in città durante la settimana: non c’è in giro quasi nessuno. Più volte abbiamo cercato di far capire alla Regione che partire con i saldi subito dopo le feste era sbagliato”.

“Abbiamo avuto temperature elevate fino a novembre inoltrato, quindi tutto l’invernale è rimasto sugli scaffali – continua Brugnoli -. L’arrivo del freddo ha coinciso con il Natale ma è mancato il dopo. Ci voleva almeno un altro mese prima di cominciare con gli sconti. A questo ovviamente si aggiunge il fatto che la gente, con i vari aumenti, ha meno soldi in tasca. Al di là di questo, e dell’impatto che hanno le vendite online, credo che si debba tutti fare una riflessione. Due mesi di vendita piena effettiva sono troppo pochi per smaltire la merce. Ormai stiamo andando troppo veloci in ogni cosa”.