Comitato “Vita in Centro”, Gianluca Brugnoli eletto nuovo presidente

Gianluca Brugnoli è il nuovo presidente del Comitato “Vita in Centro”. E’ stato eletto nel pomeriggio di giovedì 21 marzo nel corso della seduta di insediamento del consiglio direttivo. Lo affiancheranno, durante il suo mandato triennale, i due vicepresidenti Paola Compiani ed Enes Brusha, il tesoriere Antonio Resmini ed il segretario Carlandrea Triscornia. Del consiglio fanno parte anche Annunziata Aquilino, Michele Balocchi, Francesco Fa, Michela Groppi, Umberto Ponzini, Giulia Porta, Giuseppe Maestri, Giovanni Rossi, Elena Soressi e Simona Daniela Tamasanu.

Brugnoli ha sottolineato come nel 2024 il Comitato abbia visto aumentare in maniera significativa il numero dei propri associati che ora sono oltre duecento; una rappresentanza di tutto rispetto delle attività che hanno sede nel “salotto buono” della città.

Interlocutore di riferimento – Vita in Centro si candida ad essere interlocutore di riferimento sia per il dialogo con le istituzioni sia per organizzare eventi ed iniziative per il rilancio della parte storica della città.

Presidente uscente – L’assemblea è stata anche occasione per ringraziare il consiglio e la presidente uscente, Eugenia Maserati, per il lavoro svolti in questi anni, dalla recente vendita benefica degli shopper a favore delle popolazioni romagnole colpite dall’alluvione, all’impegnativa organizzazione di eventi diventati ormai dei classici per la città come la Festa dei Fiori a primavera e l’Estate di San Martino.