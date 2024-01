Saldi, il debutto a Piacenza delude le aspettative: molti negozianti a bocca asciutta

Il primo giorno degli “scontissimi” a Piacenza non fa boom. Se le aspettative erano che un italiano su dieci acquistasse regali per l’Epifania approfittando dei saldi, la pioggia le ha abbassate. Non vale per tutti, dato che alcuni commercianti sono stati presi d’assalto, forse anche perché da tempo avevano incominciato un gran battage sui social. Ma la maggior parte dei negozianti è rimasta a bocca asciutta.

“Penso che la vera partenza sarà la prossima settimana – spiega Marialuisa Repetti dal negozio di abbigliamento per bambini – il primo giorno, vuoi perché alcuni sono ancora in ferie o per la pioggia, non è stato un granché”.

“Eravamo preoccupati per la pioggia, ma le persone sono uscite ugualmente – spiega Valentina Manstretta dal negozio di abbigliamento sportivo e non solo – dunque avanti così”.

“Con questa pioggia e con il fatto che sia venerdì, la partenza dei saldi è stata un po’ a rilento – spiega Valter Bulla dietro il banco del suo negozio di abbigliamento sportivo e non – l’attesa è comunque tanta, già da Natale ci sono persone che chiedono e si informano. Ormai è un’abitudine consolidata che inizino nei primi giorni dell’anno: troppo presto? Forse, ma ormai si è abituati così e le abitudini si cambiano a fatica”.