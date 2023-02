Miriam Stefanoni è la nuova Garante per i diritti della persona disabile per il Comune di Piacenza. A nominarla il sindaco Katia Tarasconi. Stefanoni, 52 anni, è componente del direttivo provinciale dell’associazione italiana Sclerosi Multipla, di cui è vice presidente per la sezione cittadina e responsabile degli eventi locali mirati alla raccolta fondi, al supporto nei confronti delle persone affette dalla malattia e alla sensibilizzazione della collettività sul tema.

La nomina, conseguente all’avviso pubblico di cui era stata data evidenza tra il 9 e il 22 dicembre scorsi, per il quale erano pervenute 5 candidature, risponde alle norme di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, nonché – sulla base del curriculum vitae e della documentazione presentata a supporto – alle caratteristiche di “probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio con comprovata esperienza nel campo della disabilità, competenze nell’ambito della tutela dei diritti e delle attività sociali”.

L’incarico, la cui durata si lega – come previsto dal regolamento – al mandato amministrativo del primo cittadino, viene svolto a titolo completamente gratuito, con la sola eccezione di eventuali rimborsi spese relativi alle funzioni assegnate. “Quella del Garante – rimarcano il primo cittadino Katia Tarasconi e l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi – è una figura importante di tutela e ascolto per tutti i cittadini con disabilità, le loro famiglie e le associazioni cui fanno riferimento, in un ruolo prezioso di supporto all’amministrazione comunale per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, abbattimento delle barriere e piena accessibilità e fruizione dei servizi”.