Piacenza premia con la benemerenza civica Alberto Gromi: “Attento ai più fragili”

Il Comune di Piacenza ha voluto assegnare la benemerenza civica al professore Alberto Gromi.

le motivazioni

“Per la profonda sensibilità sociale, l’attenzione costante ai diritti delle persone più fragili, l’opera esemplare nel volontariato e in progetti di solidarietà, l’impegno per il bene comune”. Recita così la motivazione con la quale il Comune ha assegnato la Civica Benemerenza “Piacenza Primogenita d’Italia”, con la cerimonia che si è svola venerdì 10 maggio nel salone monumentale di Palazzo Gotico.

le parole di gromi dopo l’assegnazione

Commosso, Gromi ha dimostrato ancora una volta la modestia che lo contraddistingue. “Mi sono interrogato molto sul perché – ha detto – non ho fatto niente di particolare, ma mi stimola a continuare perché ho ormai 85 anni ma vado avanti per fare il meglio che posso. Lo dedico prima di tutto al bambino che ero io, poi a tutti coloro che mi hanno aiutato”.

Una vita intera spesa per l’insegnamento ai giovani e in carcere, dove è stato garante dei diritti per i detenuti. “Se questi giovani non li “distruggeranno” in un qualche modo sono veramente capaci di costruire un nuovo Umanesimo – ha spiegato – in carcere ho imparato che dietro la persona c’è una grande sofferenza, ma c’è prima di tutto una persona che ha sbagliato, cosa da dire e da censurare, ma comunque meritevole di essere guardata e di essere rispettata nella sua dignità”.