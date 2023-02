Casadio al Filodrammatici con “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”

Una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato e su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. Un’interpretazione magistrale di Claudio Casadio, che gli è valsa recentemente il premio nazionale Franco Enriquez come miglior attore. Un originale spettacolo di graphic novel theatre che affronta con grande sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale.

Arriva a Piacenza per tre serate “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”, scritto da Francesco Niccolini appositamente per Claudio Casadio, con le illustrazioni di Andrea Bruno e la regia di Giuseppe Marini. Appuntamento da mercoledì 1 a venerdì 3 marzo alle ore 21.00 nel cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa 2022/2023, la diciannovesima con la direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

In occasione della presenza a Piacenza di Claudio Casadio, giovedì 2 marzo alle ore 17, sempre al Teatro Filodrammatici, i Diurni e Notturni presentano al pubblico il documentario “Teatro, amore e fantasia”, realizzato nel 2020 nei mesi dell’emergenza sanitaria e della chiusura dei teatri. Un progetto di Nicola Cavallari, con protagonisti dodici pazienti-attori del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Piacenza, che a causa del lockdown avevano dovuto interrompere nel febbraio 2020 il laboratorio teatrale dei Diurni e Notturni con Teatro Gioco Vita. Un’occasione preziosa di incontro e confronto per utenti e operatori del Dipartimento di Salute Mentale e per il pubblico con l’attore che con grande poesia ha saputo dare vita all’universo mentale di un uomo che da trent’anni vive tra le mura di un manicomio. Moderano Nicola Cavallari e Piero Verani.

L’ORESTE. QUANDO I MORTI UCCIDONO I VIVI