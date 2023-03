Cultura e teatro: Manicomics lancia il bando per realizzare un’opera dal vivo

“Tra Apollo e Dioniso” è un percorso di appoggio e accompagnamento alla realizzazione di un’opera/spettacolo dal vivo a beneficio di un gruppo di giovani artisti, formalmente costituito o informale, di età tra i 18 e i 35 anni e residenti sul territorio piacentino.

Il progetto, sostenuto economicamente dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, mira allo sviluppo della industria culturale giovanile nel campo dell’arte dello spettacolo dal vivo.

Oggi alla conferenza stampa erano presenti i consiglieri della Fondazione Elena Uber e Mario Magnelli con Rolando Tarquini, Mauro Mozzani, Paolo Pisi, Allegra Spernanzoni, Mauro Caminati e Agostino Bossi dei Manicomics.

La Call è aperta a gruppi creativi composti da minimo cinque, massimo 10 elementi, comprendenti figure professionali (accreditate o in fase di formazione) che presentino un progetto di creazione inedito (già avviato o in fase embrionale) da realizzare negli spazi di Manicomics Teatro, avvalendosi del tutoraggio artistico di Manicomics Teatro e delle attrezzature disponibili nel Teatro Open Space 360°, per un periodo stabilito in 13 giornate.

Tra le domande pervenute sarà selezionato un gruppo e il progetto di creazione relativo per la realizzazione dello stesso.

Il progetto prevede un budget sino a 1500 euro, spendibile in attrezzature/scenografie/costumi teatrali, necessarie alla realizzazione del progetto che sarà selezionato.

Il bando accoglie progetti originali di gruppi giovanili, formati o di nuova formazione, formali o informali, composti tra i 5 e i 10 elementi, che privilegino la creazione collettiva e la commistione tra tradizione e nuove tecnologie nell’industria dello spettacolo dal vivo.

Si porrà particolare attenzione a quei progetti dove teatro, musica, arte, letteratura, costume, video art, nuove tecnologie saranno gli strumenti per tradurre l’essenza del dialogo tra ordine e disordine nella nostra società contemporanea e nel nuovissimo uomo e donna di oggi, rappresentati attraverso il dualismo tra Apollo e Dioniso.

Gli obiettivi principali sono di dare ai giovani la possibilità di realizzare un percorso completo ed assistito da professionisti del settore dell’industria dello spettacolo dal vivo, dall’ideazione alla realizzazione e successiva distribuzione del prodotto artistico.

Si richiede ai gruppi che si candideranno il curriculum di ogni componente, evidenziando le singole competenze in una o più delle seguenti aree: arti visive, arti performative, teatro, letteratura, danza, musica, design, moda (fashion), costume teatrale/cinematografico, communication e new media, organizzazione e distribuzione, belle arti e turismo. Saranno ritenuti validi anche i percorsi in fase di studio e formazione di scuola superiore, universitaria, e di scuole private di formazione

artistica, purché documentate.

Il percorso è coordinato dalla direzione artistica e pedagogica di Manicomics Teatro e prevede differenti fasi, in base allo stato dell’arte del progetto che sarà selezionato: dallo studio di fattibilità e del mercato di riferimento all’ideazione e creazione per la messa in scena, dalla costruzione dei personaggi alle prove, fino alla promozione, debutto e prime repliche.

Il budget messo a disposizione per la realizzazione dello spettacolo dal vivo sarà oggetto di rendicontazione finale per i materiali acquistati, quindi non prevede remunerazione alcuna dei soggetti facente parte il gruppo selezionato. I beni acquistati tramite il budget dedicato rimarranno di proprietà del gruppo realizzante il progetto.

Lo spettacolo creato alla fine del percorso sarà rappresentato presso il Teatro Open Space 360°.

