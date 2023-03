Musiche nuove: in città e provincia dal 27 marzo in programma 11 eventi

Undici eventi, dal 27 marzo al 18 agosto in programma tra la città, la Val Trebbia e la Val Tidone (anche in location inedite come la diga del Molato). È quanto propone Musiche nuove a Piacenza, rassegna di musica alternativa al mainstream, organizzata da Associazione Novecento con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Alta Val Tidone, Bobbio e Travo.

Tra le proposte del cartellone ci sono alcuni graditi ritorni e assolute novità per il pubblico piacentino: si comincia con la masterclass e concerto di Markus Stockhausen al Conservatorio Nicolini e si prosegue spaziando tra i generi più diversi. Dal dark folk di Sharron Kraus alle sperimentazioni della francese Christine Ott, dal ritorno di Moonchild con Annie Barbazza e Max Repetti, fino all’Inferno dantesco in musica e celluloide dei Sincopatici con Claudio Milano. E ancora, il neofolk di Alasdair Roberts, il piano di Alessandra Celletti e le percussioni di Tempus Fugit, fino al revival di Aldo Tagliapietra (dalle Orme), a Paul Roland e al gran finale con la Treves blues band.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito.

GLI EVENTI