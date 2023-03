Le vicende di tre coppie di sorelle, ambientate a Roma, a Sarajevo e nella Tebe del Mito, in bilico fra quotidianità e tragedia, fra dolore e speranza, negli anni della guerra dei Balcani. E’ il libro “Il resto è silenzio” di Chiara Ingrao, presentato alla Passerini Landi in un incontro moderato dalla giornalista di Libertà Patrizia Soffientini.

Storie di donne costrette a vivere la guerra del loro tempo. Epoche diverse, ma accomunate dalle divisioni forzate dei popoli. Il testo del 2007 è ora integrato da nuovi contenuti.

“A più di un anno dall’invasione russa in Ucraina, resta drammaticamente attuale il tema del conflitto – si legge nella presentazione del volume -, che dal 24 febbraio 2022 pare rimbombare ovunque sui media, per poi scomparire inghiottito dall’assuefazione, menzionato quasi solo come minaccia alle bollette del gas nel cuore della civile Europa”.

Scrittrice e animatrice culturale nelle scuole, Chiara Ingrao annovera nel suo percorso professionale e umano l’esperienza di sindacalista, interprete, parlamentare, programmista radio, consulente sui diritti delle donne e sui diritti umani. Impegnata da anni a sostegno del femminismo, del pacifismo e del movimento anti-razzista, ha scritto due romanzi e altrettanti libri per bambini, unitamente a numerosi articoli e saggi.